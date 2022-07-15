Бишкек, , 16:24 — REGNUM Власти Киргизии намерены в ближайшее время создать во всех областях страны региональные филиалы центра государственно-частного партнерства. Об этом заявил директор центра ГЧП Санжарбек Болотов на пресс-конференции сегодня, 15 июля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«У инвесторов есть интерес к реализации проектов в южных регионах — Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях», — отметил он.

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Также глава центра сообщил о том, что в период до 2026 года в Киргизии планируют реализовать проекты государственно-частного партнерства на 100 млрд сомов (74,3 млрд рублей).

«В частности, в сфере энергетики — на сумму не менее 30 млрд сомов (около 22,3 млрд рублей), а в сфере здравоохранении — как минимум на 10 млрд сомов (более 7,4 млрд рублей)», — подчеркнул Болотов.

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