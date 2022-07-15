Москва, , 16:23 — REGNUM Великобританию, Эстонию, Болгарию, Италию и Германию кроме русофобии и угодничества США объединяет крайняя неустойчивость внутриполитической обстановки, отметил депутат Госдумы Геннадий Панин («Единая Россия»).

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Ранее журналист Дэниел Джонсон в материале газеты The Telegraph написал, что канцлер Германии Олаф Шольц может оставить должность из-за начавшегося энергетического кризиса в стране.

«По устойчивости европейских правительств бьёт высокая инфляция и рост стоимости энергоресурсов. Политический шторм вызван понятным отсутствием или недостаточной поддержкой правительства населением. Не обошлось без украинского вопроса», — отметил Панин в своем телеграм-канале.

Панин считает, что пренебрежение национальными интересами и недостаток внимания к внутренней политике стали причинами отставок в Европе.

«Вряд ли коренным образом получится изменить стратегию их внешней политики сразу. Но процессы идут полным ходом», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, введя санкции против России, выстрелили себе в легкие и теперь задыхаются.

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