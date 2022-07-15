Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Обман предпринимателей мошенниками от имени государственного музея Эрмитаж привел к возбуждению уголовного дела, сообщили 15 июля в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Эрмитаж Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, о том, что от лица Эрмитажа некие лица заключают контракты на поставку оборудования, техники и реставрационных материалов. Жертвами злоумышленников, которые использовали реквизиты музея, а также поддельные оттиски печати учреждения, подписи генерального директора, некорректный электронный адрес и несуществующие адреса поставки, не имеющие отношения к музею, стали как минимум полтора десятка предпринимателей. Как уточнили ИА REGNUM в прокуратуре, точное количество потерпевших пока устанавливается, как и подсчитывается общая сумма причиненного ущерба.

«В правоохранительных органах возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), организованы процессуальные проверки», — уточнили в надзорном ведомств. Там посоветовали тем, кто не хочет стать жертвой мошенников, проверить, действительно ли заказчики являются тем, кем представляются, сверить адрес поставки товара и не передавать его неизвестному курьеру.

«Если вы стали потерпевшим от аналогичного преступления, обратитесь с заявлением в полицию или напишите обращение в прокуратуру», — подытожили в надзорном ведомстве Петербурга.

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