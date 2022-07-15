Архангельск, 15 июля, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В ряде районов Архангельской области введен особый противопожарный режим, сообщает региональное правительство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожар в лесу

Ограничение вводится на пребывание граждан в лесах, въезд транспортных средств, проведение определенных видов работ на лесных участках, находящихся в границах Верхнетоемского, Выйского, Карпогорского, Лешуконского, Мезенского, Пинежского, Сурского и Яренского лесничеств.

«В период действия ограничений на перечисленных территориях вводится запрет на посещение лесов населением», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 10 на 11 июля в Архангельскую область пришел грозовой фронт, который вызвал вспышку лесных пожаров в Лешуконском, Ленском, Пинежском, Вельском районах и Верхнетоемском округе. В настоящее время угроз населенным пунктам из-за возгораний нет.