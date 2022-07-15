Брянск, 15 июля 2022, 16:31 — REGNUM Ценные свидетельские показания в деле о геноциде советского народа на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны выслушал суд 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Брянского областного суда.

Партизаны, замученные немецкими оккупантами. 1943
Партизаны, замученные немецкими оккупантами. 1943

На втором заседании по делу выступил председатель регионального отделения поискового движения «Россия» Александр Соболев. По его словам, в Карачевском районе на размытой дождём дороге местные жители обнаружили массовое захоронение детей. На раскопках территории бывшего лагеря «Дулаг-142» поисковики обнаружили несколько ям, в каждой из которых в хаотичном порядке находилось от 35 до 45 полностью раздетыех человек.

«Неподалеку от посёлка Холмецкий Хутор подняли лётчика, у которого в кармане лежало обручальное кольцо, женщину с грудным ребёнком, между которыми лежала бутылочка для молока, у них в черепах были входные отверстия от пуль. А в другой воронке не было гильз. Экспертиза показала, что там у жертв были разбиты черепа тупым предметом. Видимо, немцы пожалели патроны», — рассказал ещё об одном эпизоде Александр Соболев.

Ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского государственного краеведческого музея Ростислав Павлей отметил, что уничтожение населённых пунктов и убийство мирных жителей осуществлялись под предлогом борьбы с партизанами. По подсчетам областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков фашисты за время оккупации расстреляли, повесили и сожгли 74 744 мирных советских граждан, в 94 населённых пунктах были совершены массовые убийства мирных жителей.

Следующее заседание суда будет выездным — 21 июля в Стекляннорадицкой сельской администрации Брянского района заслушают свидетелей, видевших зверства оккупантов своими глазами.