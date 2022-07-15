Брянск, 15 июля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Ценные свидетельские показания в деле о геноциде советского народа на территории Брянской области в годы Великой Отечественной войны выслушал суд 15 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Брянского областного суда.

Партизаны, замученные немецкими оккупантами. 1943

На втором заседании по делу выступил председатель регионального отделения поискового движения «Россия» Александр Соболев. По его словам, в Карачевском районе на размытой дождём дороге местные жители обнаружили массовое захоронение детей. На раскопках территории бывшего лагеря «Дулаг-142» поисковики обнаружили несколько ям, в каждой из которых в хаотичном порядке находилось от 35 до 45 полностью раздетыех человек.

«Неподалеку от посёлка Холмецкий Хутор подняли лётчика, у которого в кармане лежало обручальное кольцо, женщину с грудным ребёнком, между которыми лежала бутылочка для молока, у них в черепах были входные отверстия от пуль. А в другой воронке не было гильз. Экспертиза показала, что там у жертв были разбиты черепа тупым предметом. Видимо, немцы пожалели патронов», — рассказал ещё об одном эпизоде Александр Соболев.

Ведущий научный сотрудник отдела истории Брянского государственного краеведческого музея Ростислав Павлей отметил, что уничтожение населённых пунктов и убийство мирных жителей осуществлялись под предлогом борьбы с партизанами. По подсчетам областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков фашисты за время оккупации расстреляли, повесили и сожгли 74 744 мирных советских гражданина, в 94 населённых пунктах были совершены массовые убийства мирных жителей.

Следующее заседание суда будет выездным — 21 июля в Стекляннорадицкой сельской администрации Брянского района заслушают свидетелей, видевших зверства оккупантов своими глазами.