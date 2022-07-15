Париж, 15 июля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед кризисным совещанием по поводу продолжающихся пожаров на юго-западе страны, назвав сезон «исключительным по своей жестокости», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«У нас уже на три сгоревших леса больше, чем в 2020 году», — заявил глава французского государства, поблагодарив пожарных и избранных должностных лиц.

Эммануэль Макрон поблагодарил Грецию за помощь, указав, что Италия также должна вскоре оказать помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, во французском департаменте Жиронда горят леса, пожары вынудили 10 000 человек покинуть страну, опустошили 7300 га земли.

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