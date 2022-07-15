Вашингтон, , 16:10 — REGNUM Эррол Маск, отец предпринимателя Илона Маска, подтвердил, что у него есть двое детей от падчерицы Яны Безуйденхаут. Об этом он рассказал изданию The Sun 15 июля.

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По словам 76-летнего Эррола Маска, у него и егo 35-летней падчерицы недавно появился «незапланированный» ребёнок. Первый их сын родился ещё в 2018 году. Маск также рассказал, что больше не живёт с Яной Безуйденхаут, хоть они «очень привязаны друг к другу». «Единственное, для чего мы живем на Земле, — это размножаться. Если бы я мог родить ещё одного ребенка, я бы это сделал. Не вижу причин не делать этого», — говорит Эррол Маск.

Добавим, что Эррол Маск женился на Хайде Безуйденхаут, матери Яны Безуйденхаут, вскоре после развода с Мэй Маск, матерью Илона Маска. Пара рассталась спустя 18 лет совместной жизни.

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