Салехард, 15 июля, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Согласно информации департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, на территории ЯНАО по состоянию на 15 июля отсутствуют действующие пожары.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

«За сутки ликвидировано шесть возгораний на землях лесного фонда на площади 54,3 га. С начала пожароопасного сезона 2022 года на территории автономного округа зарегистрировано 170 природных пожаров на общей площади 4 761,91 га», — говорится в сообщении.

До 1 августа на территории Ямала введён «Особый противопожарный режим». Помимо этого, до 21 июля введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 104 лесных пожара на общей площади 1431 га.

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