Ейск, Краснодарский край, 15 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Кровля здания на площади 800 квадратных метров загорелась в Ейске Краснодарского края днём 15 июля.

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Сообщение о возгорании поступило в 13:53, по прибытии на место спасатели установили, что горит кровля здания на площади 350 кв. метров. В 14:50 огонь локализовали на площади 800 квадратных метров.

В тушении участвуют почти 60 человек, используется 19 единиц техники. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Загоревшееся здание является нежилым, пишут «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Туапсе в результате пожара в жилом доме погибла пенсионерка.