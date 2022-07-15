Ярославль, 15 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Начальником управления ФНС России по Ярославской области станет Александр Поляков. Об этом в социальных сетях сообщил заместитель губернатора Алексей Доронкин.

Александр Поляков

Предыдущий начальник управления Дмитрий Яковицкий покинул свой пост, с 21 марта 2022 года обязанности начальника управления исполняет замначальника Наталья Зеленова.

«Александр Владимирович Поляков со следующей недели возглавит региональное отделение», — написал Алексей Доронкин.

Согласно открытым данным, Александр Поляков сейчас возвглавляет Межрайонную ИФНС России № 3 по Ленинградской области.