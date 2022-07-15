София, 15 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Представители региональных органов власти Болгарии начали масштабную проверку качества ввозимого с Украины зерна. Об этом 15 июля со ссылкой на болгарского технического министра сельского хозяйства Ивана Иванова сообщает софийская газета «24 часа».

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

По предварительным данным, в состав соответствующих инспекционных групп включены лучшие специалисты Агентства по безопасности пищевых продуктов (БАБХ).

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Напомним, ранее среди поступивших в Болгарию партий зерновых культур с Украины было обнаружено испорченное сырье.