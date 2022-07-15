Краснодар, 15 июля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Группа детей из Луганска отправилась в Краснодар для участия в проекте «Университетские профильные образовательные смены» на базе президентского кадетского училища. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска со ссылкой на управление по делам детей, семьи и молодежи.

ИА REGNUM Студенческие учебники

«110 мальчиков из города Луганск сегодня отправились для участия в проекте «Университетские профильные образовательные смены» в Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Краснодарское президентское кадетское училище» в город Краснодар», — говорится в сообщении.

Ранее для участия в проекте «Университетские профильные образовательные смены» школьники из Стаханова и Алмазной отправились в Санкт-Петербург, Свердловска Слаявносербского района — в Самару, дети из Ровеньков — в Сыктывкар, группа из Перевальского района - в Екатеринбург, юные жители Луганска и Лутугинского района - в Саранск, школьники из освобожденного поселка городского типа Марковска и Кировска - в Томск.

Министерство образования и науки РФ и Министерство просвещения России запустили в июне совместный пилотный проект «Университетские профильные образовательные смены», благодаря которому 11 тыс. подростков из ЛНР и ДНР пройдут тематические образовательные программы и познакомятся с культурой и историей регионов Российской Федерации. Первая смена стартовала 19 июня на базе пяти российских университетов.