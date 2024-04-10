Подгорица, 15 июля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В первый день запуска автострады Смоковац-Матешево, участка трассы Бар-Боляре 14 июля по ней проехали 18 тысяч автомобилей, сообщает черногорская управляющая компания Monteput.

ИА REGNUM Мост Морачица на участке трассы Бар-Боляре в Черногории

Участок трассы, чье строительство началось в 2015 году с опозданием на два года торжественно открыли вечером 13 июля в день государственности Черногории.

Длина участка трассы составляет 41,5 км: 20 мостов на основной трассе, девять мостов на кольцевых съездах, два путепровода, восемь подземных переходов, 7,2 км бетонных стен, 16 двухтрубных тоннелей.

До 21 июля проезд по дороге бесплатный, с 21 июля плата за проезд для мотоциклов составит 1,5 евро, для легковых автомобилей — 3,5 евро, а для автобусов и грузовиков — 17 евро.

Правительство Черногории для строительства этого участка взяло кредит в китайском банке Exim. Этот шаг увеличил госдолг государства почти на миллиард евро.