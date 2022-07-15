Москва, , 16:00 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о целевом наборе в вузы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы даем возможность на честной открытой конкурсной основе стать соискателем на целевое обучение и получить гарантированное рабочее место. Впервые соединим запрос экономики и возможности каждого выпускника, создадим прозрачную процедуру, когда каждая семья будет на едином портале видеть, какое гарантированное место предлагает работодатель и какой профессии смогут обучить выпускника», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Предлагается использовать уже созданный суперсервис «Поступление в вуз онлайн», что позволит подавать через портал госуслуг онлайн-заявки на конкурсное целевое обучение по программам высшего профессионального образования.

Выпускники смогут выбрать образовательное учреждение, узнать условия конкурса, ознакомиться с договором и отправить отклик на место. Также в открытом доступе будет размещаться информация о работодателе, с которым после обучения выпускник заключит трудовой договор.

По итогам конкурса на целевое место соискатели смогут заключить в электронной форме договор с заказчиком целевого обучения и вузом.

Также законопроектом уточняются уже существующие положения об ответственности за неисполнение каждым участником договора о целевом обучении. В частности, при неисполнении заказчиком целевого обучения обязательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение, а гражданином обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, будет выплачиваться штраф в размере понесенных бюджетных расходов. Штраф зачисляется в бюджет, из которого было оплачено обучение.

Законопроект исключает возможность поступления на целевое место с последующим отказом от исполнения договора со стороны студента по неуважительным причинам. Также законопроектом создается прозрачная система привлечения частных инвестиций в целевое образование.

Целевое обучение будет оплачиваться будущим работодателем. Частный заказчик целевого обучения также будет наделен дополнительными полномочиями: он сможет самостоятельно определять продолжительность будущей трудовой деятельности выпускника.

Порядок поступления в специализированные вузы, учредителями которых являются федеральные органы исполнительной власти и федеральные государственные органы, в которых законодательством предусмотрены военная или приравненная к ней служба, сохраняется прежним.

По данным экспертов, около 47% выпускников не работают по специальности.

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