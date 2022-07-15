Ярославль, , 16:14 — REGNUM В Ярославле на должность муниципального АО «ПАТП-1» назначен Игорь Рулёв.

Игорь Рулёв city-yaroslavl.ru

После отставки Сергея Завьялова временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен Олег Головачёв.

Сегодня на заседании совета директоров «ПАТП-1» его полномочия были прекращены. Новым генеральным директором предприятия стал Игорь Рулёв.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в органах власти, Рулёва рекомендовал департамент транспорта Ярославской области. Ранее специалист работал в Санкт-Петербурге, Брянске и Москве, у него большой опыт работы в сфере транспорта, в основном, в частных компаниях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле уволился директор «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранса»