В Ярославле назначили нового директора «ПАТП-1»
Ярославль, 15 июля, 2022, 16:14 — ИА Регнум. В Ярославле на должность муниципального АО «ПАТП-1» назначен Игорь Рулёв.
city-yaroslavl.ru
Игорь Рулёв
После отставки Сергея Завьялова временно исполняющим обязанности генерального директора был назначен Олег Головачёв.
Сегодня на заседании совета директоров «ПАТП-1» его полномочия были прекращены. Новым генеральным директором предприятия стал Игорь Рулёв.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в органах власти, Рулёва рекомендовал департамент транспорта Ярославской области. Ранее специалист работал в Санкт-Петербурге, Брянске и Москве, у него большой опыт работы в сфере транспорта, в основном, в частных компаниях.