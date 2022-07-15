Ереван, 15 июля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В здании суда в Ереване во время заседания по его делу умер находившийся под арестом кинопродюсер Армен Григорян, у которого также было гражданство России. Об этом 15 июля сообщила директор службы скорой помощи Тагуи Степанян.

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«Григорян скончался в здании суда», — приводит ее слова РИА Новости. При этом отмечается, что во время судебного заседания Григорян потерял сознание и его вынесли из здания суда.

Отметим, Армен Григорян был арестован на два месяца «за оскорбление жителей регионов Армении» и позднее его адвокат Рубен Меликян заявил, что такое деяние не предусмотрено Уголовным кодексом в качестве преступления и кинопродюсера преследуют по политическим мотивам и подвергают дискриминации.