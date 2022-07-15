Лондон, , 15:59 — REGNUM Великобритания запросила у России информацию в связи с сообщениями о смерти британского подданного в Донбассе. Об этом 15 июля сообщили в министерстве иностранных дел Соединённого Королевства.

Флаг Великобритании

«Мы в срочном порядке пытаемся получить разъяснения от российского правительства относительно сообщений СМИ о смерти на Украине британского гуманитарного сотрудника», — сообщили РИА Новости в внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что подданный Великобритании Пол Ури, который принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима и попал в плен в Донецкой Народной Республике, скончался 10 июля. Причиной смерти стал ряд хронических заболеваний, который был выявлен в ходе первого медицинского осмотра, а также подавленное психологическое состояние.

Читайте также: Пленный наёмник из Британии скончался в ДНР от болезней