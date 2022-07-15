Магнитогорск, Челябинская область, 15 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области 96-летняя женщина, переехавшая на малую родину из пережившего украинскую оккупацию Мариуполя, стала официально гражданкой России. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Паспорт

После упрощения президентом России Владимиром Путиным порядка получения гражданства жителями ДНР, ЛНР и Украины Валентина Пономарёва стала первой на Южном Урале, кому вручили российский паспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина родилась в Оренбургской области в 1926 году. Затем с родителями она переехала в Магнитогорск, где окончила фельдшерскую школу и индустриальный техникум. В 1945 году её наградили медалью «За трудовую доблесть».

После войны она уехала на работу в Узбекистан, а затем — в Донбасс. Из Мариуполя ей пришлось вернуться в Магнитогорск к родственникам в 2022 году после уничтожения её дома укронацистами.