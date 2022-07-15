Волгоград, , 15:58 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о получении восьмилетней девочкой тяжёлых травм на аттракционе в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Картинг © Александра Шамес

По версии следствия, семья с ребёнком приехали в сентябре 2021 года в прокатный картинг. Во время поездки на аттракционе столкнулись два автомобиля, девочка получила тяжёлую черепно-мозговую травму и множественные переломы, и была госпитализирована в медицинское учреждение. Установлено, что 25-летний инструктор разрешил заезд без защитной экипировки, в том числе шлема, и не ознакомил посетителей с правилами поведения на площадке.

Комплекс судебных экспертиз, в том числе техническая, показала, что травмирование девочки допущено ввиду оказания обвиняемым услуги, опасной для жизни и здоровья.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.