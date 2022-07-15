Ростов-на-Дону, 15 июля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела о смертельном ДТП, в результате которого двое подростков погибли, будут переданы для дальнейшего расследования в следственное управление СКР по Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском ведомстве 15 июля.

ru.torange.biz Уголовное дело

Трагедия произошла поздним вечером 14 июля в Шахтах. Несовершеннолетний водитель арендованного Volkswagen Polo на улице Красинской не справился с управлением, столкнулся с деревом и въехал в стену многоквартирного дома. В результате автокатастрофы двое 15-летних пассажиров скончались. Водитель и ещё два пассажира с травмами госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ). В связи с тем, что в ДТП пострадали несовершеннолетние, глава регионального ведомства Аслан Хуаде инициировал вопрос о передаче уголовного дела для дальнейшего расследования донским следователям.