Лондон, , 15:57 — REGNUM Британское издание The Economist вышло с обложкой, на которой огромный медведь преследует Красную шапочку в тёмном «лесу» из газовых труб.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный материал, заголовок которого выведен на передовицу, называется «На Европу надвигается зимний ужас». Он посвящён набирающему силу энергетическому кризису в условиях предстоящей зимы.

Авторы сравнивают проблемы с топливом с миграционным кризисом 2015 года. На газ приходится около четверти потребности континента в энергии, и из этого объёма треть поставляется из России.

В материале говорится, что газ составляет лишь 2% российского ВВП, поэтому страна вполне может отказаться от поставок. В качестве ответа на проблему авторы предлагают составить нормы потребления энергоносителей и поднять на них цены.

«Если вы читаете это в Париже или Мадриде с включенным кондиционером, сделайте его потише», — советуют авторы.