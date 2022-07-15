Мурманск, , 15:56 — REGNUM В Мончегорске по подозрению в убийстве своего знакомого задержан местный житель, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Нож ru.torange.biz

По данным ведомства, днём 13 июля мужчины распивали спиртные напитки. Между ними начался конфликт на политическую тему, урегулировать который мирный путём не удалось. Один из них взял кухонный нож и несколько раз ударил оппонента по голове и туловищу. Сотрудников полиции вызвала супруга потерпевшего, обнаружившая тело по возвращении с работы домой. На месте происшествия обнаружены одежда и мобильный телефон обвиняемого, что помогло следствию в кратчайший срок установить лицо, причастное к убийству.

Как сообщало ИА REGNUM, пермяк убил друга при попытке оказать медпомощь.