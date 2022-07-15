Москва, , 16:00 — REGNUM В России стране расширяется эксперимент по квотированию вредных выбросов: еще 29 городов стали участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Благодаря государственной инициативе, к 2030 году в городах, уровень загрязнения воздуха в которых оценивается на текущий момент как высокий и очень высокий, выбросы опасных загрязняющих веществ будут снижены в два раза. Результаты проекта улучшат состояние атмосферного воздуха на территории проживания более семи миллионов человек.

Чистый воздух Марина Каширская © ИА REGNUM

О необходимости расширения списка участников эксперимента по квотированию вредных выбросов заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2021 году. 7 июля 2022 года соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Эксперимент стартовал в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в 12 крупнейших промышленных центрах: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Теперь география федпроекта существенно расширится: в него войдут города от Сахалинской области до Республики Дагестан. Для новых участников эксперимент должен начаться с 1 сентября 2023 года. Его цель — к 2030 году вдвое сократить количество опасных загрязняющих выбросов по сравнению с показателями 2020 года.

Для достижения уровня установленных квот промышленные предприятия в этих городах должны пройти модернизацию. Власти городов — участников эксперимента в том числе при финансовой помощи федерального центра примут меры для снижения выбросов в атмосферу от коммунального сектора и транспорта. В планах — перевод жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, закрытие старых угольных котельных, а также закупка экологичного общественного транспорта.

В городах, которые участвуют в проекте с 2018 года, уже сегодня заметны позитивные перемены. Так, Новокузнецк Кемеровской области по итогам 2021 года показал самый высокий уровень снижения выбросов в воздух среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух».

«Работа идет комплексно: в проект включились крупные промышленные предприятия, в городе проводится экологизация общественного транспорта, активно ведется работа по газификации частного сектора Новокузнецка. В соответствии с планом в 2022 году объем выбросов по сравнению с показателями 2017 года должен снизиться на 8%, однако уже по итогам 2021 года снижение составило более 9% при плане 4%. Темпы сохраним, в частности, благодаря федеральному финансированию», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В 2022 году бюджетные средства планируется использовать на обновление общественного транспорта: трамваев и троллейбусов, а также на улучшение инженерной инфраструктуры городского электрического транспорта Новокузнецка. Часть из них также пойдет на газификацию жилых домов частного сектора. В 2022—2023 годах будут проведены работы по капитальному ремонту трамвайной сети, строительство разворотного трамвайного кольца в районе Привокзальной площади и тяговой подстанции, а также на монтаж контактной сети троллейбуса в Новоильинском районе.

К 2024 году благодаря национальному проекту «Экология» совокупный объем выбросов вредных веществ в атмосферу Новокузнецка снизится на 84,0 тыс. тонн, или на 24,5% к уровню 2017 года.

Существенную роль в достижении целей федерального проекта играют градообразующие промышленные предприятия: для устойчивого снижения выбросов они проводят обязательную модернизацию.

Новокузнецкий алюминиевый завод (НкАЗ) компании «РУСАЛ» проводит специальную программу повышения экологической эффективности: она включена в комплексный план Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденный Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Программа предусматривает перевод всех шести корпусов электролизного производства на новые, экологически эффективные технологии и их подключение к установкам «сухой» газоочистки и системе автоматической подачи сырья.

В настоящее время на НкАЗе на новые технологии уже переведены 230 электролизеров из 531 и построены две «сухие» газоочистки. Разработана проектная и рабочая документация на строительство еще двух, для 6-й серии корпусов электролиза.

Технология «сухой» газоочистки — собственная разработка конструкторов Инженерно-технологического центра РУСАЛа, в комбинации с газоочистными установками «мокрого» типа она позволяет достичь степень очистки по основным загрязняющим веществам свыше 99%.

В этом году компания предоставила добровольный отчет по участию в федеральном проекте «Чистый воздух», где описаны результаты по снижению выбросов на трех производственных объектов РУСАЛа: в Новокузнецке, Братске и Красноярске, а также собственные экологические инициативы компании. В прошлом году компания «РУСАЛ» стала финалистом Национального рэнкинга «Наш вклад» благодаря существенному содействию в достижении целей национального проекта «Экология».

Еще один финалист Национального рэнкинга — ПАО «Северсталь» в рамках федерального проекта «Чистый воздух» реализует комплексную программу по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. За четыре года ее реализации выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Череповца снизились на 10%.

«Охрана окружающей среды — один из приоритетов компании на всех этапах производства. Мы не концентрируем свои усилия лишь на одном из направлений нашей «зеленой» повестки — воздух, вода, отходы или климат. Именно программный, комплексный подход, а не точечные улучшения позволяют нам достичь реального прогресса по снижению нагрузки на экологию г. Череповца.

При этом мы с готовностью участвуем в государственных экологических программах. Так, Череповецкий металлургический комбинат является участником федерального проекта «Чистый воздух», и в этом направлении последние 4 года проводилась масштабная работа по снижению выбросов в атмосферный воздух. За счет реализации мероприятий, включенных в проект, за 2018−2021 гг. выбросы загрязняющих веществ ЧерМК — крупнейшего актива компании, участвующего в проекте «Чистый воздух», — снижены на 34 тыс. тонн, что составляет более 10% от уровня выбросов в 2017 г. В эти годы в рамках проекта выполнялись 13 мероприятий, большинство из них — в коксоаглодоменном и сталеплавильном производствах, « — отметил генеральный директор Северстали Александр Шевелёв.

Наиболее масштабные экологические мероприятия реализуются в агломерационном производстве — на одном из начальных этапов металлургического цикла, где производится сырье для доменной плавки. Благодаря нацпроекту, в агломерационном цехе Северстали были заменены два электрофильтра очистки аспирационного воздуха. Сейчас выполняется замена третьего: запустить его планируют в августе этого года. Эти мероприятия не только обеспечивают удаление пыли с мест пылевыделения, но и уменьшают ее концентрацию на источнике выброса. Ожидаемый эффект — снижение выбросов пыли, которая образуется при производстве агломерата, более чем на 30 тонн в год по каждому электрофильтру.

Завод оборудуется и новыми дробилками: современное компьютеризированное оборудование производит меньше пыли и позволяет уменьшить расход топлива на спекание агломерата, а значит — сократить выбросы оксида углерода. Экологи ПАО «Северсталь» ожидают снижение выбросов этого вещества на 5846 тонн.

Помимо масштабной модернизации промышленности в Вологодской области проводятся и другие мероприятия по снижению выбросов в атмосферу: обновляется парк общественного транспорта: в этом году областная столица получит еще четыре, а в следующем — девать современных трамваев. Развивается инфраструктура для личного экологичного транспорта. В начале года в Череповце открылась новая зарядная станция для электромобилей.

В Иркутской области 40 троллейбусов и 27 автобусов на газомоторном топливе пополнят городской автопарк Братска.

«Иркутская область впервые получит деньги на приобретение троллейбусов по нацпроекту «Экология». Это большое события для всей области и для Братска — крупного промышленного города, ведь троллейбус — экологичный вид транспорта, который не имеет выбросов в атмосферу», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

«За время реализации проекта в Братске удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух более чем на 12 тысяч тонн, что позволило исключить Братск из перечня городов с очень высоким уровнем загрязнения воздуха. С 2023 года в федеральный проект «Чистый воздух» войдут ещё 29 населённых пунктов страны, в их числе семь городов Прибайкалья. Это Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Там планируют провести модернизацию коммунальной инфраструктуры и экологическую модернизацию заводов. Кроме того, в рамках нацпроекта для этих населенных пунктов также будут закуплены экологические виды транспорта», — рассказала министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Светлана Трофимова.

Для развития экологичного транспорта и снижения нагрузки на атмосферу по всей стране с начала 2022 года реализуется стратегическая инициатива «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». Цель проекта — создание линейки отечественных электромобилей и автомобилей на водородном топливном элементе, а также зарядной и заправочной инфраструктуры. Проектом предусмотрены и меры по стимулированию граждан к приобретению электроавтомобилей. Для их комфортного использования к 2024 в России заработают более 1,4 тысяч быстрых зарядных станций, 528 из которых появятся уже в этом году.

Вклад в чистоту атмосферного воздуха могут сделать не только государство и промышленность, но и каждый россиянин.

В поддержку федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» проводится акция #ВЫБИРАЮЧИСТЫЙВОЗДУХ. Ее главная идея — сократить автомобильные поездки в летний период, рассказать о пользе альтернативных способов передвижения для состояния окружающей среды и здоровья человека.

Акция быстро нашла отклик не только среди жителей 12 городов-участников федерального проекта: по всей стране под хэштегом акции проходят забеги, велопробеги и тренировки на открытом воздухе.

На сайте акции min. prirodyair. tilda. ws фиксируются «чистые километры» каждого города-участника, которые конвертируются в тонны невыброшенных в атмосферу веществ-загрязнителей. Сейчас в марафоне лидирует Липецк — его жители «сэкономили» больше 34,5 тысяч километров автомобильной езды, тем самым сократив выбросы в атмосферу города.

К примеру активист и любитель спорта Алексей Сергеев свой день продления начал с побежки в Выборге. «Доброе утро Страна! И бег начинает наш день! Туристическая пробежка по городу воинской славы Выборгу! «Беганутиков» не встретил, но лагерь рыцарей посетил. День обещает быть насыщенным, праздничным и увлекательным!», — поделился он.

«Плюс 10 километров копилку летнего бегового сезона», — комментирует своё достижение житель Череповца Олег Рохманов.

Акция продлится всё лето до 22 сентября и завершится в день Всемирного отказа от автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM, целью федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «экология» является кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита), в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, что позволит обеспечить улучшение качества жизни 4 341,88 тыс. человек.