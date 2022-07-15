Донецк, , 15:49 — REGNUM Украинские нацисты подвергли Киевский район Донецка артиллерийскому обстрелу. Об этом 15 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:30 и в ходе него по городу было выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон о статусе ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ.