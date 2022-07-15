Белград, , 17:12 — REGNUM Бывший спецпредставитель США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл считает премьер-министра сепаратистского Косово Альбина Курти «хорошим лидером для народа Косово». Об этом Гренелл заявил в интервью сербским СМИ 15 июля.

Ричард Гренелл

Однако, по мнению Гренелла, бывший президент Косово Хашим Тачи был намного лучше.

«Это не только мою мнение, я верю, что и действующее правительство США это так воспринимает», — рассказал Гренелл в интервью газете «Политика».

Гренелл добавил, что Европа ошиблась, когда отправила Тачи в Гаагу, где его судят за военные преступления террористической «Армии освобождения Косово», совершенные в 1998 и 1999 году.

Напомним, что Гренелл был спецпредставителем США по диалогу Белграда и Приштины в 2020 году, когда президентом Сербии Александром Вучичем и тогдашним премьер-министром Косово Авдуллой Хоти в Вашингтоне было подписано так называемое Соглашение о нормализации экономических отношений.

Хашим Тачи был одним из основателей террористической организации «Армия освобождения Косово». По мнению экс-прокурора международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Карлы дель Понте, Тачи организовывал похищения людей и налаживал контакты с клиниками в Европе и перевозку изъятых у своих узников органов для пересадки. С 2016 по 2020 год Тачи занимал должность президента сепаратистского Косово.