Ставрополь, 15 июля 2022, 15:44 — REGNUM В Ставропольском крае приняты дополнительные меры поддержки для ветеранов боевых действий, получивших ранения, а также детей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении или умерших от увечий, ранений и травм.
Что касается детей погибших участников боевых действий и ветеранов, то им будет выплачиваться ежегодно по 10 тыс. рублей для приобретения школьной формы.
Ранее сообщалось, что депутаты Ставропольской думы по поручению Владимирова должны были рассмотреть вопрос о введении дополнительных региональных мер поддержки ставропольских военнослужащих, которые принимали участие в специальной военной операции на территории Украины или в других военных действиях, а также в отношении членов их семей.
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