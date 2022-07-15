Ставрополь, , 15:44 — REGNUM В Ставропольском крае приняты дополнительные меры поддержки для ветеранов боевых действий, получивших ранения, а также детей ветеранов боевых действий, погибших при исполнении или умерших от увечий, ранений и травм.

Флаг Ставропольского края

«С 1 января 2023 года военнослужащие, ставшие инвалидами при исполнении военной службы, смогут воспользоваться денежной компенсацией части стоимости санаторной путевки в размере 20 тысяч рублей. А те, кто получил инвалидность при выполнении воинского долга в районах боевых действий и не имеет права на пенсию за выслугу лет, получат ежемесячную доплату к своей пенсии», — сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Что касается детей погибших участников боевых действий и ветеранов, то им будет выплачиваться ежегодно по 10 тыс. рублей для приобретения школьной формы.

Ранее сообщалось, что депутаты Ставропольской думы по поручению Владимирова должны были рассмотреть вопрос о введении дополнительных региональных мер поддержки ставропольских военнослужащих, которые принимали участие в специальной военной операции на территории Украины или в других военных действиях, а также в отношении членов их семей.

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