Москва, 15 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В России количество заместителей председателя правительства сокращено с одиннадцати до десяти. Соответствующий указ 15 июля подписал президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Внести в указ президента Российской Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» […] изменение, заменив в пункте 1 слова «11 заместителей» словами «10 заместителей», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля президент Владимир Путин подписал указ о назначении министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли России. В тот же день с поста вице-премьера был уволен Юрий Борисов. Его глава государства своим указом назначил на должность главы Роскосмоса.

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