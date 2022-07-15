Краматорск, ДНР, 15 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Жители города Краматорск Донецкой Народной Республики (ДНР) не любят киевских боевиков и ждут российских военных. Это следует из снятого украинским военным в городе видео, которое 15 июля опубликовал в своём телеграм-канале помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

На выложенной видеозаписи мужчина с характерным западным украинским акцентом движется по улицам Краматорска, жалуясь на то, что командование ВСУ не привлекает местных жителей к городской обороне и то, что горожане не любят военных Украины, которые «приехали откуда-то их защищать».

Также военный ВСУ заявляет, что после освобождения города союзными силами все его жители «пойдут воевать, но пойдут воевать уже против нас, против Украины».

«Население Краматорска ждет освобождения русскими войсками», — написал в подписи к видео Киселев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Польши приобретут у Вашингтона 116 подержанных американских танков Abrams.