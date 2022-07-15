Владимир, , 15:43 — REGNUM В городе Владимире по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами мэрии. Об этом сообщила прокуратура региона.

Завершение сноса самостроев Newstracker.ru

В 2009–2011 годах коммерческая организация без отведения в установленном порядке земельного участка для строительства и необходимой исходно-разрешительной документации в охранной зоне объекта культурного наследия построила 9-этажное административное здание на улице Горького.

По иску администрации города Владимира в 2016 году суд признал здание самовольной постройкой, подлежащей сносу в течение трёх месяцев. В 2017 году, в ходе апелляционного разбирательства, должностные лица мэрии заключили с застройщиком мировое соглашение, которое заведомо не отвечало интересам муниципального образования. Оно предполагало возможность оформления права собственности и эксплуатации объекта, возведенного с грубыми нарушениями требований закона, вместо его сноса.

«Незаконные действия должностных лиц городской администрации не только освободили коммерческую фирму от выполнения установленной законом обязанности по сносу самовольной постройки за счет собственных средств, но и позволили названному юридическому лицу зарегистрировать право собственности на часть помещений в незаконно возведенном здании и в последующем реализовать их, получив прибыль», — говорится в сообщении прокуратуры.

Оставшуюся часть помещений оформили в собственность муниципального образования. При этом объект не подключали к коммуникациям, на что потребовались дополнительные затраты — не менее 2 млн рублей.

Прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».