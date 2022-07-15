Мэрия Владимира узаконила подлежащий сносу самострой
Владимир, 15 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В городе Владимире по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении полномочий должностными лицами мэрии. Об этом сообщила прокуратура региона.
В 2009–2011 годах коммерческая организация без отведения в установленном порядке земельного участка для строительства и необходимой исходно-разрешительной документации в охранной зоне объекта культурного наследия построила 9-этажное административное здание на улице Горького.
По иску администрации города Владимира в 2016 году суд признал здание самовольной постройкой, подлежащей сносу в течение трёх месяцев. В 2017 году, в ходе апелляционного разбирательства, должностные лица мэрии заключили с застройщиком мировое соглашение, которое заведомо не отвечало интересам муниципального образования. Оно предполагало возможность оформления права собственности и эксплуатации объекта, возведенного с грубыми нарушениями требований закона, вместо его сноса.
Оставшуюся часть помещений оформили в собственность муниципального образования. При этом объект не подключали к коммуникациям, на что потребовались дополнительные затраты — не менее 2 млн рублей.
Прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».