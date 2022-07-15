Бухарест, 15 июля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Правительство Румынии анонсировало выделение 1 млрд евро на финансирование специальных программ по созданию альтернативных источников электроэнергии. Об этом 15 июля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, 500 млн евро будут предоставлены государственным органам власти для формирования электростанций, работающих на «солнечных батареях». Вторая часть средств предназначена для частных хозяйств.

Как ожидается, до конца текущего года системами так называемой «независимой экологической энергии» будут оснащены до 2 тыс. населенных пунктов по всей стране.