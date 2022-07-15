Москва, , 15:41 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, устанавливающий процедуру досудебного рассмотрения споров по тарифам в сфере оборота твердых коммунальных отходов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами вводится процедура досудебного рассмотрения споров по тарифам в области обращения с твердыми коммунальными отходами по аналогии с другими сферами, в которых осуществляется государственное регулирования цен и тарифов.

Правительство России наделяется полномочиями по утверждению порядка рассмотрения в досудебном порядке споров, возникающих между органами регулирования тарифов, организациями, осуществляющими обращение с ТКО, и потребителями таких услуг, по вопросам установления и (или) применения тарифов сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

При этом порядок рассмотрения досудебных споров в сфере обращения с ТКО не является обязательным досудебным порядком урегулирования административного или иного публичного спора в понимании КоАП и Арбитражного процессуального кодекса России, в связи с чем его несоблюдение не препятствует обращению в суд с заявлением о признании решения об установлении (изменении) регулируемых цен (тарифов) незаконным.

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