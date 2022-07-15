Салехард, , 15:39 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 июля за сутки с коронавирусом никого не госпитализировали. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале 10 человек. Заразились коронавирусом 16 ямальцев — на шесть больше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 июля зарегистрировано 137 376 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 117 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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