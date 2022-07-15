Салехард, 15 июля 2022, 15:39 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 15 июля за сутки с коронавирусом никого не госпитализировали. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

Анализы на коронавирус
Анализы на коронавирус
Mos.ru

По данным регионального оперштаба, выздоровели за сутки на Ямале 10 человек. Заразились коронавирусом 16 ямальцев — на шесть больше, чем днём ранее.

С начала пандемии в ЯНАО на 15 июля зарегистрировано 137 376 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 136 117 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).

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