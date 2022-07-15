Верхняя Пышма, Свердловская область, , 15:57 — REGNUM В Верхней Пышме Свердловской области неизвестные похитили у пенсионерки более 950 тысяч рублей. Злоумышленницы представились сотрудницами благотворительной организации, сообщили журналистам в пресс-службе Муниципального отдела МВД России «Верхнепышминский».

Кража денег 40.мвд.рф

Пожилая свердловчанка сообщила правоохранителям, что к ней в квартиру приходили две женщины, которые представились сотрудницами организации «Дети Войны». Они сообщили пенсионерке о своём желании помочь ей и предложили пройти опрос. Пока одна из мошенниц находилась с пожилой женщиной другая зашла в соседнюю комнату и похитила ценные вещи и деньги.

Спустя время свердловчанка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту кражи. Общая сумма ущерба составила более 950 тысяч рублей.