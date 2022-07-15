Судак, Крым, , 15:36 — REGNUM На площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму стартовал образовательный заезд «Арт-маркет», объединивший арт-школы современного искусства, музыки и индустрии моды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера 15 июля.

Открытие заезда «Арт-маркет» Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ»

На протяжении недели под руководством 90 экспертов участники заезда будут работать, учиться и вместе создавать проекты, а 20 июля на пляже «Ракета» в Судаке представят итог своего сотворчества — постановку с элементами концерта, модного показа и визуального шоу. В смене принимают участие 406 молодых профи из 68 регионов России, Луганской и Донецкой Народных Республик и Мелитополя.

ИА REGNUM напоминает, что «Арт-маркет» стал уже третьим образовательным заездом «Тавриды» в этом году. Первый заезд «Кириллица» прошёл в Крыму с 12 по 18 июня, а второй под названием «В движении» — с 28 июня по 4 июля.

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