Москва, 15 июля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий военнослужащим ФСБ, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

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«Принятие соответствующих изменений в законодательство позволит повысить уровень социальной защищенности сотрудников пограничной службы», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон устанавливает статус ветерана боевых действий военнослужащим органов федеральной службы безопасности, выполнявшим задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооружённой провокации на государственной границе и приграничной территории Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года.

Также закон устанавливает статус инвалида боевых действий указанным военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении вышеназванных задач.

Закон будет иметь обратную силу и распространится на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2024 года.