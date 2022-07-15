Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростовской области уборка зерновых культур подходит к экватору. Об этом сегодня, 15 июля, в своём телеграм-канале написал донской губернатор Василий Голубев.

Уборка урожая Donland.ru

«На Дону уборка ранних зерновых подходит к экватору. Обмолочено 47% площадей, валовой намолот — свыше 6,4 млн тонн, средняя урожайность — 40,5 центнера с одного гектара», - уточнил глава региона.

Труженики донского села ожидают урожай не хуже прошлогоднего. В 2022 году хлеборобам предстоит убрать более 3,35 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур.

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