15 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление МИД КНДР, последовавшее на реакцию Киева на признание Пхеньяном Донецкой и Луганской Народных Республик.

Мирослава Романенко, , 16:33 — REGNUM Киев не имеет права поднимать вопросы суверенитета после присоединения к «несправедливым и незаконным» действиям США, нарушающим суверенитет Северной Кореи. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством республики (ЦТАК).

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отметили, что Украина поддержала санкции США в отношении Пхеньяна, включая и те, которые касаются военных программ КНДР.

Ответ МИД КНДР Украине обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения поддержали ответ министерства иностранных дел КНДР киевскому режиму.

«Начнем с того, что Украину никто и не спрашивал», — отреагировал Владимир.

«Достойный ответ Украине! Молодцы, корейские товарищи!» — поддержал Виктор.

«Молодцы! Красиво послали Зеленского», — иронизирует Natalia.

«Будет весело, если КНДР потом вообще скажет, что такого государства, как Украина, не существует, что это всё выдумки и фантазии и что вся Украина — это часть России. Даже не представляю, как будет подгорать от такого на Украине», — написал Artem D.

«Оказывается. Не все им дозволено…» — добавила Ирина в адрес Киева.

«Пора уж забывать об этом недоразумении под названием «Украина»! Не будет такого государства скоро!» — пишет Dmitry.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Бальзам на душу», — отреагировала Татьяна С.

«КНДР — суверенное государство. Украина — какое-то недоразумение. Ну какое общение может быть между ними?» — комментирует новость «Доллар по 200».

«А МИД КНДР не зря свой хлеб кушает, молодцы! Такой зачётный троллинг!» — отметил Алексей.

«Хорошие ребята, с ними определенно нужно дружить!» — написала Ольга в адрес КНДР.

«Справедливо. Бумеранг вернулся. Законы физики работают», — с сарказмом добавила Афелья.

«Пхеньяну на всех плевать, им терять нечего», — подчеркнул Евгений Б.

«КНДР знает, с кем дружить…» — добавила Ирина.

«КНДР — ядерная держава. Этого достаточно, чтобы рты закрыли многие», — подытожила Ирина.

«Украина — молодец. Поссорилась уже с двумя ядерными странами…» — с сарказмом написал «Администратор».

Напомним, ранее КНДР признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, после чего на Украине заявили о том, что разрывают дипломатические отношения с КНДР.