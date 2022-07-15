Москва, , 15:33 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий деятельность концессионера на территориях особых экономических зон в России, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

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Документ синхронизирует нормы законодательства об особых экономических зонах и концессионных соглашениях.

В частности, упрощается получение концессионером статуса резидента. Это позволяет сократить количество предоставляемых документов и заменить бизнес-план нотариально заверенной копией концессионного соглашения.

Также создается возможность резервирования земельных участков в особых экономических зонах для крупных проектов, реализуемых на условиях концессионных соглашений и устанавливается льготный размер арендной платы за земельные участки, которые предоставляются концессионеру в особой экономической зоне на весь срок действия концессионного соглашения.

Кроме того, законопроектом предлагается установить условия, несоблюдение которых может привести к расторжению соглашения об осуществлении деятельности в особой экономической зоне.

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