Нижний Новгород, 15 июля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте майор полиции Василий Бухарин и его 10-летняя дочь Анастасия задержали грабителя в Нижнем Новгороде, — сообщило 15 июля Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

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Отец с дочерью ехали на машине домой. Глядя в окно, девочка стала свидетелем совершения преступления.

«Из продуктового магазина с сумкой выбежал мужчина, а за ним гналась сотрудница торговой точки. Девочка сразу сообщила об этом отцу. Оценив ситуацию, Василий Бухарин стал преследовать злоумышленника. Сначала поехал за ним на машине, а потом, когда тот свернул во дворы, выскочил из автомобиля и побежал следом. Спустя несколько минут полицейский задержал подозреваемого», — рассказали в Управление на транспорте МВД России по ПФО.

По данным правоохранительных органов подозреваемый «30-летний местный житель был неоднократно судим и находился в розыске за кражу. В этот день подозреваемый, зайдя в магазин, сложил несколько банок с кофе в сумку и прошёл с ней мимо кассы. Одна из сотрудниц магазина последовала за ним в сторону выхода. Мужчина понял, что вызвал подозрение, и бросился бежать».

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», подозреваемый заключён под стражу.

Сотрудники магазина подарили девочке сладости, полицейский и его дочка будут поощрены руководством.