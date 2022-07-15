Тюмень, , 15:30 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано девять выздоровевших и 10 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 15 июля региональный оперативный штаб.

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За сутки на 15 июля коронавирус выявили у 62 тюменцев. Это на 27 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 июля коронавирус выявили у 192 464 человек, выздоровели 187 786 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).

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