Тюмень, 15 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано девять выздоровевших и 10 госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщает 15 июля региональный оперативный штаб.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

За сутки на 15 июля коронавирус выявили у 62 тюменцев. Это на 27 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 15 июля коронавирус выявили у 192 464 человек, выздоровели 187 786 пациентов, скончались 4338 (ни одного человека за сутки).