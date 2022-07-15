Нальчик, 15 июля 2022, 15:29 — REGNUM В Кабардино-Балкарии построят новую соборную мечеть в городе Нальчике. Решение о её возведении принято 15 июля в ходе встречи главы республики Казбека Кокова с руководством Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии. Было поручено создать рабочую группу для уточнения вопроса строительства мечети и создания дорожной карты.
Как отметил руководитель республики, в настоящее время в Кабардино-Балкарии возводится крупный культовый объект — храм Покрова Пресвятой Богородицы в городе Баксане.