Мурманск, , 15:28 — REGNUM В Мурманской области наблюдается ажиотажный спрос на получение виз в Финляндию. Об этом со ссылкой на визовый центр в Мурманске сообщает ТВ 21.

Виза Venturebeat.com

«Желающих получить визу очень много. Визу ждать 1,5-2 недели», — рассказали сотрудники визового центра ТВ-21.

Напомним, визовый центр Финляндии начал принимать заявления на получение виз 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в Мурманске в связи со сворачиванием совместных проектов и программ приграничного сотрудничества прекратило работу генеральное консульство Норвегии.