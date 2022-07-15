Ярославские власти обещают наказать виновных в загрязнении реки Рыкуши
Тутаев, Ярославская область, 15 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Ярославской области власти пообещали наказать в загрязнении реки в Тутаевском районе. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реке Рыкуше продолжаются экологические проблемы. Река окрасилась сначала в белый, а потом в чёрный цвет. 15 июля специалисты вновь взяли пробы воды.
Пока что не готовы результаты первого обследования, которое провели на реке 10 и 11 июля. По сообщениям властей, анализ проводится в течение двух недель. При этом в департамента напомнили, что Рыкуша является объектом охраны памятника природы «Зелёная зона реки Рыкуши» — особо охраняемой природной территории регионального значения. Любой сброс сточных вод в неё запрещён.