Тутаев, Ярославская область, 15 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В Ярославской области власти пообещали наказать в загрязнении реки в Тутаевском районе. Об этом сообщает департамент охраны окружающей среды и природопользования.

yarnews.net Окрасившаяся в чёрный цвет Рыкуша

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на реке Рыкуше продолжаются экологические проблемы. Река окрасилась сначала в белый, а потом в чёрный цвет. 15 июля специалисты вновь взяли пробы воды.

«Специалисты установили все выпуски сброса в водный объект и отобрали пробы воды. В рамках контрольных мероприятий будет определена принадлежность выпусков. Правообладателям направят предостережение о запрете сброса сточных вод. В случае выявления превышений предельно-допустимых норм в водном объекте будет рассчитан вред водному объекту и предъявлен к возмещению виновным лицам», — сообщили в департаменте.

Пока что не готовы результаты первого обследования, которое провели на реке 10 и 11 июля. По сообщениям властей, анализ проводится в течение двух недель. При этом в департамента напомнили, что Рыкуша является объектом охраны памятника природы «Зелёная зона реки Рыкуши» — особо охраняемой природной территории регионального значения. Любой сброс сточных вод в неё запрещён.