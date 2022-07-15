Москва, 15 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, по которому Банк России должен будет предоставлять правоохранительным органам данные о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента, передает корреспондент ИА REGNUM 15 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Предполагается, что изменения позволят МВД России оперативно получать информацию, необходимую для пресечения и раскрытия финансовых афер. Порядок обмена информацией между регулятором и правоохранителями, форма и перечень предоставляемых сведений будет определена соглашением, которое они заключат.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, однако, посчитал что установление механизма взаимодействия через межведомственное соглашение ставит под вопрос сохранение конфиденциальности тайны следствия.