Тель-Авив, Израиль, 15 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В последние месяцы желающим вернуться в Израиль из России стало существенно легче проходить процедуру репатриации. Об этом 15 июля сообщил президент израильской русскоязычной адвокатской коллегии «Эли Гервиц», член общественного совета Российского еврейского конгресса, адвокат Эли Гервиц.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

По его словам, если раньше этот процесс занимал месяцы, то теперь недели.

«Прилетаете, к вам вызывают консула «Натива», который дежурит в аэропорту. Он первично проверяет документы. Дальше — основная проверка и получение документов в МВД, «Нативе» и министерстве абсорбции. При этом всё стараются делать «в одном окне», — пояснил в беседе с РИА Новости адвокат.

Гервиц добавил, что в последние месяцы отмечается существенный наплыв переселенцев из России. Так, с конца февраля число обращений о репатриации выросло в 25 раз. На сегодняшний день в Израиль въехало более 10 тысяч российских граждан.