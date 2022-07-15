Джакарта, , 15:26 — REGNUM В индонезийской ассоциации врачей считают, что страна вступает в четвертую волну эпидемии коронавируса, сообщает Antara.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я боюсь, что мы вступаем в четвертую волну», — говорится в заявлении индонезийской ассоциации врачей.

Предположение основано на значительном увеличении числа ежедневных случаев заражения коронавирусом в последнее время.

Жителей Индонезии попросили быть более осторожными, продолжать внедрять медицинские протоколы для предотвращения передачи COVID-19 и немедленно проводить повторные прививки.

Напомним, ранее президент Индонезии Джоко Видодо попросил граждан надевать маски в помещении и на улице в связи с увеличением числа случаев заболевания COVID-19 как в Индонезии, так и в других странах.